Video: Veľkého medveďa vypustili z klietky, takýto útok však nečakali

Kamera zachytila desivý stret s obrovským medveďom grizly. Na sociálnej sieti bol zdieľaný záznam z vypustenia samca naspäť do prírody. V blízkosti klietky bolo vidieť dvoch mužov, ktorí niekoľkokrát odreli do pevných dverí a potom sa presunuli do bezpečnej vzdialenosti.

Keď sa dvere klietky začali pomaly otvárať, medveď vybehol von a okamžite sa vrhol na kameru, pričom ju zhodil zo statívu. Krátko predtým, ako sa video preruší, je počuť vrčanie.

"Zaujíma vás, ako sa mi podarilo získať tento posledný záber a prežiť? Rozhodne som sa nehral na matadora s grizlym!" napísal fotograf a spisovateľ Aaron Teasdale. Podľa Teasdalea ide o video z vypustenia 22-ročného medvedieho samca v pohorí Whitefish Range v Montane.

Vysvetlil, že medveď na videu často ničil kurníky a zabíjal sliepky. Z tohto dôvodu biológ z organizácie Montana Fish, Wildlife and Parks Tim Manley zúrivého tvora chytil do pasce a vypustil ho na inom mieste, mimo dosahu ľudí.

"Očakával som, že sa vrhne do potoka, a podľa toho som nastavil kameru," povedal Teasdale. "Ale mal vlastnú predstavu, ktorá zahŕňala menšiu pomstu tým prekliatym ľuďom, ktorí mali tú drzosť ho uväzniť.”

Útoky medveďov môžu mať za následok vážne zranenia až smrť a každé stretnutie s medveďom je iné, čo znamená, že neexistuje jediná stratégia, ktorá by zaručila bezpečnosť.

Ak vás medveď náhodou prekvapí, zachovajte pokoj. Odporúča sa dať najavo, že ste človek a nie korisť. Netreba vydávať žiadne hlasné zvuky ani výkriky - medveď si môže myslieť, že je to zvuk koristi. Pomaly mávajte rukami nad hlavou a pokojne rozprávajte. Neutekajte ani nerobte žiadne prudké pohyby. Pomalým ustupovaním sa snažte vzdialiť, no nepozerajte sa pritom medveďovi do očí, aby ste ho nevyprovokovali k útoku.