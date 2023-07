V obľúbenej turistickej lokalite sa pohybuje medvedica s mláďatami, turisti musia byť na pozore

V okolí Jasenova pri Humennom sa pohybuje medvedica s mláďatami. Ako upozorňuje obec na sociálnej sieti, medvede spozorovali v okolí poľovníckej chaty a v lokalite Okur. Medvedicu s mladými zazreli aj na Košariskovej lúke neďaleko chaty.

“Opakovane upozorňujeme turistov a hubárov, aby do tejto lokality radšej nechodili,” varuje obec na svojej facebookovej stránke. Ide o obľúbenú a turistami vyhľadávanú lokalitu s hradnými zrúcaninami. Počas víkendu sa k zrúcaninám Jasenovského hradu bežne vyberie 500 až 600 návštevníkov.

Medvedicu s potomkami stretli v jasenovských lesoch poľovníci okolo deviatej večer. “Medvedica s dvoma mladými prišla ku kolegom asi na vzdialenosť 80 metrov, jedno z mláďat sa osmelilo podísť bližšie, asi na 30 metrov,“ opísal stret pre SME.sk Tibor Szekér, predseda Poľovníckej spoločnosti Sokolej. K útoku našťastie nedošlo. Keď sa poľovníci ozvali, medvedica sa postavila na zadné, aby situáciu vyhodnotila a následne odišla hlbšie do lesa.

Podľa Szekéra medvedicu registrujú už druhý či tretí rok. V tomto roku má asi ročné medvieďatá. Šelmu videli aj miestni lesní robotníci, ktorí ťažia drevo. Keď zbadali medveďa, utiekli sa schovať do lesných strojov. Lesníci si neboli istí, či išlo o samicu. Szekér predpokladá, že po miestnych lesoch sa pohybuje aj dospelý medvedí samec, ktorý si hľadá partnerku na párenie.

Foto: facebook.com/jasenov

Poľovníci na viacerých miestach v okolí umiestnili tabule upozorňujúce na výskyt medveďov. „Najnebezpečnejšie je, keď sa turista rozhodne ísť sám do odľahlých lokalít, napríklad na Krivošťanku. Susedí so skalami v jasenovskej bučine, kde je lokalita zvaná Medvedie diery. Práve tam medvedica s mladými prespáva a strávila tam celú zimu,“ uviedla starostka Jasenova Lucia Sukeľová. Podľa nej zvyknú turisti na hrade aj prespať. „Neodporúčame to v tomto období, rovnako ako chodiť do lesa so psom,“ zdôraznila.