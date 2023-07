Sestra severokórejského vodcu pohrozila ohromujúcim jadrovým odstrašovaním

Peskov: Rusko nevydalo žiadne vyhlásenie k predĺženiu platnosti obilnej dohody

Moskva nevydala žiadne vyhlásenie k predĺženiu dohody o vývoze ukrajinského obilia cez Čierne more. V piatok to uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, informuje denník The Guardian.