ŠOP: Toto musíte urobiť pri nečakanom strete s medveďom

Správanie človeka má vplyv na to, ako bude šelma reagovať. Pre TASR to uviedol Zásahový tím pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody SR.

„Pri nečakanom strete s medveďom (na bližšie ako 100 metrov) sa odporúča zväčšiť vzdialenosť od medveďa, nie však utekaním, ktoré by mohlo vyprovokovať prenasledovanie. K medveďovi sa nikdy nepribližujte, a to ani v prípade, že sa zdá pokojný,“ radia ochranári. Medveďovi sa netreba pozerať priamo do očí, pretože to je pre neho znakom agresie.

Medveď vztýčený na zadných nohách sa podľa ŠOP snaží získať lepší prehľad. Nejde o agresívnu pozíciu. „Medveď v sebaobrane niekedy urobí výpad, varovanie, aby sa človek vzdialil,“ povedali ochranári. Zároveň podotkli, že ak sa zviera stretne s nevhodnou reakciou zo strany človeka, výpad sa môže vystupňovať do útoku. Väčšinou sa končí skôr, ako dôjde k fyzickému kontaktu.

Ak medveď naozaj zaútočí, odborníci odporúčajú pasívnu obranu. „Človek by si mal ľahnúť na brucho tvárou k zemi, ramenami a rukami si chrániť hlavu a krk, ostať bez pohybu (hrať mŕtveho) až pokiaľ medveď neodíde,“ tvrdí ŠOP.

Ak medveď človeka prevráti, mal by sa znova dostať do pôvodnej polohy, aby mal brucho a ostatné životné orgány chránené pri zemi. Brániaci sa medveď väčšinou podľa ŠOP prestane útočiť, keď zistí, že už človek nie je hrozbou. „Aktívna obrana by mohla predĺžiť útok a zvýšiť pravdepodobnosť vážneho zranenia,“ poznamenali ochranári.