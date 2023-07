Peskov: Rusko nevydalo žiadne vyhlásenie k predĺženiu platnosti obilnej dohody

Moskva nevydala žiadne vyhlásenie k predĺženiu dohody o vývoze ukrajinského obilia cez Čierne more. V piatok to uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, informuje denník The Guardian.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan predtým povedal, že súhlasí s ruským prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom, že čiernomorská obilná dohoda, ktorej platnosť sa končí 17. júla, by sa mala predĺžiť. Niektoré médiá interpretovali vyjadrenia Erdogana tak, že naznačujú dosiahnutie konsenzu o ďalšom predĺžení tejto dohody. Ruskí predstavitelia tvrdia, že budú súhlasiť s predĺžením dohody len vtedy, ak budú splnené jeho podmienky. Dohoda, ktorú pomohol sprostredkovať turecký prezident, doteraz Ukrajine umožnila vyviezť z čiernomorských prístavov viac ako 32 miliónov ton obilia a potravín. Veľká časť smerovala do rozvojových krajín v Afrike či na Blízkom východe.