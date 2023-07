Matovič zatiaľ rozhodnutie súdu o Haščákovi nedostal, hovorí o snahe umlčať ho

Líder hnutia OĽANO a priatelia Igor Matovič považuje neodkladné opatrenie súdu, podľa ktorého sa má zdržať zverejňovania a šírenia nepravdivých, urážlivých a hanlivých výrokov o finančníkovi Jaroslavovi Haščákovi, za snahu umlčať ho. Oficiálne zatiaľ verdikt nedostal. Informoval o tom na piatkovej tlačovej konferencii.

„Zariadim sa podľa toho, čo mi bude doručené, vyhodnotím. Ak to rozhodnutie súdu bude v súlade s verejným záujmom, budem ho rešpektovať. Ak nebude, nebudem ho rešpektovať,“ vyhlásil Matovič. Naďalej chce o finančníkovi „hovoriť pravdu“ bez ohľadu na to, či si to praje alebo nie.

Poslanec hnutia Milan Vetrák upozornil, že proti neodkladnému opatreniu bude možné odvolanie. „Neodkladné opatrenie vzniká tak, že súd nedá možnosť vyjadriť sa druhej strane. Čiže súd vychádza len z tých hlúposti, ktoré tam pán Haščák natáral,“ podotkol.

Neodkladné opatrenie nariadil Okresný súd Trnava. Hnutie OĽANO a priatelia, ako aj jeho predseda Igor Matovič sa musia zdržať zverejňovania a šírenia nepravdivých, urážlivých a hanlivých výrokov o finančníkovi Jaroslavovi Haščákovi. Informovala o ňom advokátska kancelária zastupujúca Haščáka.