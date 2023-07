Viliam Tankó bol na dvoch kandidátkach, do volieb pôjde za koalíciu

Smer kritizuje prípadné zvyšovanie výdavkov na obranu i členstvo Ukrajiny v NATO

Členstvo Ukrajiny v NATO by zvyšovalo medzinárodné napätie. Je to v rozpore s našimi národnými záujmami, ktoré majú slovenskí politici chrániť. Tvrdí to strana Smer-SD.