Smer kritizuje prípadné zvyšovanie výdavkov na obranu i členstvo Ukrajiny v NATO

DNES - 13:48

Členstvo Ukrajiny v NATO by zvyšovalo medzinárodné napätie. Je to v rozpore s našimi národnými záujmami, ktoré majú slovenskí politici chrániť. Tvrdí to strana Smer-SD.

Robert Fico zároveň opätovne kritizoval odovzdanie systému protivzdušnej ochrany na Ukrajinu a tiež prípadné zvyšovanie výdavkov na obranu. „Je to v rozpore s našimi národnými záujmami, pretože nechceme žiť v regióne, ktorý môže byť zdrojom obrovského vojenského konfliktu. Preto veľmi dopredu a jasne oznamujeme, že v prípade účasti Smeru-SD vo vláde budeme mať zásadný problém, ak bude na stole otázka súhlasiť s členstvom Ukrajiny v NATO," povedal na štvrtkovej tlačovej konferencii Fico. Pripomenul tiež záver samitu NATO v litovskom Vilniuse, ktorý hovorí o záväzku vynakladať na obranu minimálne dve percentá HDP. Podľa Fica to v praxi znamená ďalšie zvyšovanie výdavkov na obranu. V tejto súvislosti šéf Smeru-SD opätovne kritizoval odovzdanie systému protivzdušnej ochrany S-300 na Ukrajinu, ako aj darovanie stíhačiek Mig-29. „Pokiaľ ide o plnohodnotnú protivzdušnú ochranu, SR je taká zraniteľná ako nikdy," povedal. Kritizoval, že v ochrane vzdušného priestoru sa spoliehame na Čechov, Poliakov či Maďarov. Nesúhlasí tiež s nákupom vrtuľníkov Viper, keďže rezort obrany už požiadal USA o konkrétnu cenovú ponuku na ne. Vláda odborníkov nemá podľa Fica právo prijímať žiadne vážne zahraničnopolitické rozhodnutia. Fico kritizuje prípadné zvýšené výdavky na obranu. Poukázal tiež na návrhy Inštitútu finančnej politiky, ktorý medzi ilustratívne konsolidačné opatrenia zaradil aj zrušenie 13. dôchodku, skrátenie rodičovskej dávky na dva roky či zrušenie hypoték pre mladých. Takýto návrh konsolidácie verejných financií Smer-SD odmieta. Minister obrany Martin Sklenár po návrate zo samitu NATO vo Vilniuse povedal, že záväzok vynakladať na obranu minimálne dve percentá HDP je životným národným záujmom Slovenska. Zároveň prezidentka SR Zuzana Čaputová po návrate zo samitu uviedla, že podporu zvýšenia výrobných kapacít obranného priemyslu považuje za dobrú správu. Za obzvlášť dôležitú označila dohodu na spôsobe rozmiestnenia protivzdušnej obrany na východnej hranici tak, aby rozmiestnenie zariadení v celom regióne bolo koordinované a aby zodpovedalo aktuálnej miere bezpečnostného rizika.