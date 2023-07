Neurológ a filozof uzatvorili stávku o vedomí. Po 25 rokoch konečne spoznali víťaza

Neurológ Christof Koch a filozof David Chalmers sa v roku 1998 stretli v Nemecku na Združení vedeckého skúmania vedomia (Association for the Scientific Study of Consciousness, ASSC). Po konferencii si zašli na pivo do baru, kde uzavreli stávku.

S návrhom prišiel Koch, ktorý priateľovi tvrdil, že do 25 rokov vedci popíšu mechanizmus fungovania vedomia v mozgu. Koch, ktorý sa stavil o debničku kvalitného vína, v tom čase spolupracoval s Francisom Crickom, známym predovšetkým vďaka zmapovaniu štruktúry DNA. Vo svojom výskume sa zameriaval na bližšiu charakteristiku aktivity neurónov, ktoré hrajú vedúcu rolu pri prežívaní vedomých zážitkov.

Pre Kocha šlo o riskantný krok, na ktorý po dvadsiatich rokoch reagoval reportér Per Snaprud. Ten vypátral Kocha, ktorý v tom čase pôsobil na Allenovom inštitúte výskumu mozgu v Seattli, kde naďalej skúmal ľudské vedomie.

Crick sa pôvodne domnieval, že odpoveďou na otázku vedomia by mohlo byť claustrum – úzka platnička v mozgu, o ktorej toho dodnes veľa nevieme. Stimulácia tejto oblasti u epileptického pacienta totiž mala dopad na jeho mentálny stav, čo vedci označili za „poruchu vedomia“. Ďalší výskum na pacientovi s poškodením tejto oblasti však nedokázal žiadne zmeny vedomia, takže neurológovia sa tejto hypotézy vzdali.

Koch aj Chalmers sa počas uplynulých rokov zamerali aj na alternatívne teórie vysvetľujúce fungovanie vedomia. Konkrétne ide o dve najznámejšie, a to integrovanú informačnú teóriu (IIT) a teóriu prostredia s globálnymi prepojeniami (GNWT).

Podľa IIT známky vedomia presahujú do zadnej kôry mozgu, zatiaľ čo GNWT vníma vedomie ako informáciu, ktorá preteká poprepájaným mozgom za účasti prefrontálnej kôry.

Koch sa napokon musí rozlúčiť s niekoľkými fľašami vína. Rozsiahly výskum totiž dokázal, že ani jedna z teórií plne nezapadá do toho, čo už o mozgu vieme.

„To znamená, že musíme preveriť obidve teórie,“ uviedol neurológ z Inštitútu Maxa Plancka pre empirickú estetiku vo Frankfurte. „Rozsah preverovania je pre každú iný,“ dodal.