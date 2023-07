Pre časť Slovenska zvýšili výstrahu pred búrkami

V časti Košického kraja platí vo štvrtok do 11.15 h druhý stupeň výstrahy pred búrkami. Na zvyšnom území SR, s výnimkou Bratislavského a Trnavského kraja, platí najnižší stupeň výstrahy. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.

Druhý stupeň výstrahy pred búrkami s krúpami vydali meteorológovia pre okresy Košice-mesto, Košice-okolie, Michalovce, Sobrance a Trebišov. Búrky môže podľa nich sprevádzať prudký lejak s úhrnom zrážok od 30 do 50 milimetrov za 30 minút. Nárazy vetra môžu dosiahnuť od 70 do 110 kilometrov za hodinu.

Foto: shmu.sk

Najnižší stupeň výstrahy pred búrkami s krúpami platí vo štvrtok do 21.00 h na väčšine územia SR. V priebehu 30 minút môže napršať od 20 do 30 milimetrov zrážok, nárazy vetra môžu podľa SHMÚ dosiahnuť rýchlosť od 65 do 85 kilometrov za hodinu.