Guterres ponúkol Putinovi odmenu za predĺženie obilninovej dohody

Generálny tajomník OSN António Guterres navrhol ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, aby predĺžil dohodu umožňujúcu bezpečný vývoz obilnín z Ukrajiny cez Čierne more do sveta, a to výmenou za opätovné pripojenie pobočky ruskej poľnohospodárskej banky Rosseľchozbank do medzinárodného platobného systému SWIFT. Dobre informované zdroje to uviedli pre tlačovú agentúru Reuters, ktorá správu priniesla v stredu.

Rusko sa vyhráža, že odstúpi od obilninovej dohody, ktorú medzi Moskvou a Kyjevom sprostredkovala v čase vojny OSN spolu s Tureckom a ktorá vyprší v pondelok 17. júla. Rusko ako dôvod uvádza, že doteraz neboli splnené jeho požiadavky, aby mohlo vyvážať do zahraničia svoje vlastné obilniny a hnojivá.

Posledné dve lode plaviace sa na základe čiernomorskej obilninovej dohody sú v týchto dňoch v juhoukrajinskom prístave Odesa a pred vypršaním dohody tam nakladajú uvedený tovar.

Rusko od medzinárodného platobného systému SWIFT odpojili v rámci sankcií uvalených za inváziu na Ukrajinu. Systém slúži na bezproblémové zabezpečenie medzinárodných platieb.