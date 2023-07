Svetoznámy nápis Hollywood slávi 100. narodeniny

Štvrť v meste Los Angeles v americkom štáte Kalifornia, známa ako Hollywood, sa stala synonymom amerického filmového priemyslu. V súčasnosti je už ikonický nápis Hollywood, ktorý dominuje južnému svahu kopca Mount Lee, pre Los Angeles tým, čím je Eiffelova veža pre Paríž, Big Ben pre Londýn alebo Socha slobody pre New York.

Dnes uplynie 100 rokov odkedy sa na svahu Mount Lee týči nápis, ktorý je dnes známy ako Hollywood.

Napriek tomu, že sa nikdy nemal stať ikonou, dodnes láka turistov z celého sveta. V čase svojho zrodu bol obrí súbor písmen iba obyčajným reklamným bilbordom, ktorý mal za cieľ propagovať Hollywoodland - projekt výstavby luxusných obytných domov v kopcoch nad Los Angeles.

Jeden z hlavných investorov projektu Harry Chandler usúdil, že by bolo skvelým propagačným nápadom vytvoriť obrovský nápis, ktorý by prilákal na predaj parciel. Názov novej štvrte mal byť totiž dobre viditeľný v okruhu niekoľkých kilometrov. Investície do veľkolepého bilbordu v podobe nápisu Hollywoodland sa vyšplhali na 21.000 dolárov.

Každé z 13 písmen široké 9 metrov a vysoké 13 metrov, si však vyžadovalo náročnú inštaláciu. Na nerovnom teréne ich postupne k cieľu v Griffith Parku vynášali mulice. Robotníci ich následne opreli o hrubé telegrafné stĺpy a gigantickosť projektu umocnila montáž približne 4000 žiaroviek, ktoré v noci nápis postupným blikaním osvetľovali. Inštalácia bola verejne prezentovaná 13. júla 1923.

Keď však v roku 1929 došlo ku krachu na burze, údržba značky Hollywoodland už viac nebola prioritou a monument chátral. V septembri 1932 ho neslávne preslávila mladá herečka Peg Entwistleová. Zúfalá zo svojho kariérneho neúspechu sa vyšplhala na vrchol písmena „H“, z ktorého skočila.

V roku 1949 podpísala hollywoodska obchodná komora kontrakt s Los Angeles na obnovu nápisu. Ich podmienkou však bolo, aby z neho boli odmontované posledné štyri písmená. Hollywoodland tak uvoľnil miesto pre Hollywood, teda pre štvrť, ktorá sa rozrástla na sídlo všetkých veľkých amerických filmových štúdií.

Koncom 50. rokov minulého storočia však už Hollywood nebol centrom filmového priemyslu a veľké štúdiá sa presťahovali do Burbanku. Nápis bol postupne čoraz viac zanedbávaný.

V auguste 1978 však zakladateľ amerického pánskeho časopisu Playboy Hugh Hefner zorganizoval zbierku a každé písmeno nechal vydražiť ďalším celebritám za 27.700 dolárov. Podarilo sa mu tak zabezpečiť renováciu monumentu a v novembri toho istého roka už priťahoval pozornosť prestavaný - oceľou i betónom - vystužený nápis.

Veľkolepý objekt je však už desaťročia terčom žartov. V roku 1976, ale tak isto aj v roku 2017 bol nápis Hollywood zmenený na „Hollyweed“, pričom slovo weed je slangovým výrazom pre marihuanu.

Stačilo vynechať jedno „l“ a slovo holy (v preklade svätý) sa v nápise objavilo v roku 1987, keď Los Angeles navštívil pápež Ján Pavol II.

Objektu, ktorého jednotlivé písmená sú v súčasnosti vysoké 14 metrov (celý nápis meria 110 metrov) hrozil viackrát zánik. V roku 2010 chceli majitelia okolitých pozemkoch ikonickú inštaláciu predať developerom. Do prípadu sa ale opäť vložil Hugh Hefner a okrem neho napríklad aj vtedajší guvernér Arnold Schwarzenegger či Tom Hanks alebo Steven Spielberg. Slávny a monumentálny nápis tak ostáva významnou atrakciou dodnes.