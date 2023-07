Zelenskyj: Ukrajina vie, že budúca západná pomoc súvisí od situácie na bojisku

Západní lídri ho uistili, že „pomôžu a podporia Ukrajinu do takej miery, ako to bude nevyhnutné,“ povedal Zelenskyj novinárom. „Vy i ja musíme pochopiť, že to závisí od toho, čo sa deje na bojisku,“ dodal.

Výsledky summitu označil Zelenskyj za dobré, avšak optimálna by bola podľa neho priama pozvánka pre Ukrajinu na vstup do NATO. Ešte pred summitom vyhlásil, že bude absurdné, ak Ukrajina nedostane od NATO jasný harmonogram vstupu.

Ukrajinský prezident na stredajšej tlačovej konferencii tiež informoval, že od partnerov na summite dostal prísľuby o dodávkach ďalšej pomoci.

Zelenskyj zopakoval, že Ukrajina sa nikdy nevzdá ani kúska svojho územia, aj keď by to mala byť „jedna dedina“ v ktorej žije „jeden starý človek“. “Nikdy nevymeníme (naše územie) za zmrazený konflikt,„ povedal Zelenskyj.