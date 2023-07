SHMÚ varuje pred počasím v noci a vo štvrtok

Výstrahy pred búrkami platia aj vo štvrtok (13. 7.). Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahy prvého stupňa pre celé Slovensko. V noci zo stredy na štvrtok platia pre západ a juh krajiny aj výstrahy druhého stupňa. Meteorológovia upozorňujú aj na ďalšie sprievodné javy, ako sú silné dažde, vzostup vodných hladín, krúpy či silný vietor.

Výstrahy druhého stupňa platia pre Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj i pre niektoré okresy Trenčianskeho kraja do stredy do polnoci. Následne platia pre celé Slovensko naďalej výstrahy prvého stupňa až do štvrtka do 21.00 h.

SHMÚ varuje, že silné búrky môžu byť spojené v oblastiach s druhým stupňom výstrahy s prudkým lejakom s intenzitou 30 až 40 milimetrov za 30 minút a s nárazmi vetra 70 až 110 kilometrov za hodinu a tiež s krúpami. V oblastiach s prvým stupňom výstrahy sa môžu vyskytnúť lejaky s intenzitou 20 až 30 milimetrov za 30 minút, nárazy vetra môžu dosahovať až do 85 kilometrov za hodinu.