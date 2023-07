Erdogan: Turecko neratifikuje vstup Švédska do NATO skôr než v októbri

„Máme dvojmesačné parlamentné prázdniny,“ zdôvodnil Erdogan. Ako pokračoval, po októbrovom návrate do parlamentných lavíc budú musieť poslanci „prerokovať množstvo ďalších legislatívnych návrhov“.

Podľa stanice Sky News zopakoval, že Švédsko musí medzitým postupovať rázne voči terorizmu, ako to Turecku sľúbilo v písomnej dohode.

V pondelok, deň pred začiatkom summitu NATO, Erdogan nečakane podmienil podporu vstupu Švédska do NATO opätovným otvorením rokovaní o vstupe Turecka do Európskej únie. Predstavitelia viacerých krajín to odmietli ako dve nesúvisiace veci. Po následnom rokovaní medzi Erdoganom, generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom a švédskym premiérom Ulfom Kristerssonom šéf Aliancie oznámil, že Erdogan „súhlasil s čo najskorším predložením prístupového protokolu Švédska“ tureckému parlamentu. Vraj tiež prisľúbil, že „bude s parlamentom úzko spolupracovať s cieľom dosiahnuť ratifikáciu“.