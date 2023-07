Pavel: S výsledkami summitu som spokojný, Ukrajina dostala viac než mohla čakať

Ukrajina dostala uistenie, že v okamihu, keď budú naplnené podmienky a dôjde k politickému rozhodnutiu, stane sa členom NATO. Dostala tiež materiálne, finančné aj bezpečnostné záruky. To je podľa neho viac, než mohla očakávať, preto je s výsledkami spokojný. Vyhlásil to v stredu po skončení summitu NATO, informuje spravodajkyňa TASR.

„S výsledkami summitu som spokojný, pretože naplnil očakávania a ukázal, že Aliancia — aj keď nám môže pripadať ťažkopádna — v dobe, keď je potrebné sa rozhodnúť, dokáže rozhodnutia prijímať rýchlo a efektívne,“ povedal Pavel. Ukrajinu sa podarilo uistiť, že nezostane sama a že jej ostatné štáty budú pomáhať, dodal.

Zdôraznil, že Kyjev dostal uistenie, že v okamihu, keď budú naplnené podmienky a dôjde k politickému rozhodnutiu, stane sa členom NATO. „Myslím si, že je to asi viac než mohla Ukrajina očakávať, lebo je tam jasný prísľub, jasne vyjadrená podpora a vôľa dosiahnuť cieľ — to znamená obnovu hraníc Ukrajiny a jej suverenity. Zároveň je jasne povedané, že nikto iný v tom nebude hrať rolu. Nepadne žiadne rozhodnutie o Ukrajine bez Ukrajiny,“ spresnil Pavel. Podľa neho sú to dostatočné garancie, aby sa Ukrajina po tomto summite cítila istejšia a spokojnejšia.

"Aliancia sa výrazne zhodla na všetkých bodoch, ktoré si stanovila na tento summit konštatoval Pavel a menoval napríklad posilnenie východného krídla a celkovej obranyschopnosti NATO schválením regionálnych plánov či nastavenie dlhodobého rámca financovania.

Pavel tiež uviedol, že Česko je pripravené zapojiť sa do systému podpory Ukrajiny, ktorý v stredu oznámila skupiny G7. Zatiaľ je však podľa neho predčasné hovoriť o konkrétnych spôsoboch.