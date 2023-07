Vyšetrovateľ ÚIS navrhol podať obžalobu na policajného exprezidenta Petra Kovaříka

Prokurátor Krajskej prokuratúry v Bratislave sa najskôr oboznámi so spisom a návrhom vyšetrovateľa. Potom rozhodne o ďalšom postupe. TASR to uviedol hovorca bratislavskej krajskej prokuratúry Juraj Chylo. Upozornil na to portál Aktuality.sk.

Policajný exprezident čelí návrhu na podanie obžaloby pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa v súbehu so zločinom marenia spravodlivosti. „V predmetnej veci bolo vykonaných viacero vyšetrovacích úkonov spočívajúcich vo výsluchoch svedkov, dožiadaní, vykonávaní právnej pomoci na základe európskych vyšetrovacích príkazov krajského prokurátora v Bratislave do členských krajín EÚ vrátane znaleckého dokazovania," priblížil Chylo. Bývalý policajný prezident bol obvinený v auguste 2021. Podozrivý je zo zmarenia prebiehajúceho zásahu zadržiavania, ako aj vykonania trestnoprocesných úkonov s osobami Matejom Zemanom a Petrom Petrovom. Peter Kovařík obvinenie v minulosti odmietol. Peter Kovařík bol od septembra 2020 poverený dočasným riadením Policajného zboru. Koncom januára 2021 ho po výberovom konaní do funkcie prezidenta Policajného zboru vymenoval vtedajší minister vnútra Roman Mikulec. K 15. septembru 2021 sa vzdal funkcie.