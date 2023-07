Zomrel najprekladanejší spisovateľ českého pôvodu Milan Kundera

Duda: Ukrajinci so skúsenosťami z boja by mohli byť pre NATO posilou

NATO by prijatím Ukrajiny mohlo získať vojakov so skúsenosťami z boja a výrazne by sa rozšírilo jeho územie. Povedal to v stredu na summite NATO vo Vilniuse poľský prezident Andrzej Duda.