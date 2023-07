Duda: Ukrajinci so skúsenosťami z boja by mohli byť pre NATO posilou

NATO by prijatím Ukrajiny mohlo získať vojakov so skúsenosťami z boja a výrazne by sa rozšírilo jeho územie. Povedal to v stredu na summite NATO vo Vilniuse poľský prezident Andrzej Duda. TASR správu prevzala z agentúry DPA.

Takisto by to podľa Dudu bol prínos pre Poľsko. „Dnes sme my (východným) krídlom NATO. Ak však, v čo dúfam, raz bude Ukrajina prijatá do NATO, posunie sa toto krídlo aspoň čiastočne na východ," povedal. Ukrajinu označil za nárazníkovú zónu, ktorá v súčasnosti oddeľuje Poľsko pred hrozbou z Ruska. Tiež pripomenul, že Ukrajine nie je možné poskytnúť konkrétny termín vstupu, kým sa na jej území bojuje. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa už celé mesiace usiluje získať pre svoju krajinu oficiálne pozvanie do NATO, pripomína DPA. Členské krajiny v utorok v spoločnom vyhlásení uviedli, že budúcnosť Ukrajiny je v tejto Aliancii. Zároveň sa dohodli na odstránení požiadavky plnenia Akčného plánu členstva zo strany Ukrajiny, čo urýchli jej vstup do NATO – „keď sa na tom spojenci dohodnú a Ukrajina splní podmienky".