SHMÚ varuje: V stredu aj vo štvrtok očakávajte výrazné zmeny počasia

Na Slovensko má prísť od západu dávka veľmi teplého vzduchu. Najteplejšie bude v stredu (12. 7.), teploty sa môžu na juhozápade vyšplhať na 34 až 35 stupňov Celzia. V stredu večer i vo štvrtok (13. 7.) môžu prísť aj búrky. So zvyšujúcou sa vlhkosťou bude dusno, a to najmä vo štvrtok. Na sociálnej sieti na to upozorňuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

„Najteplejšie bude zajtra a opäť na juhozápade, kde budú maximá na úrovni približne 34 až 35 stupňov Celzia, vo štvrtok sa začne ochladzovať. Zároveň sa bude zvyšovať aj vlhkosť a postupne tak bude na väčšine územia dusno, ojedinele až silné dusno, najmä vo štvrtok,“ uviedli meteorológovia.

S blížiacim sa studeným frontom sa budú podľa SHMÚ zlepšovať aj podmienky na vznik búrok, najmä v stredu večer, v noci na štvrtok, ako aj v priebehu štvrtka, keď sa zrážky vyskytnú na mnohých miestach. „Do toho sa pridá aj silnejšie výškové prúdenie, teda budú vhodné podmienky pre vznik rozsiahlejších búrkových systémov a superciel. Pri búrkach je tak zvýšená pravdepodobnosť silných nárazov vetra, pri supercelách aj veľkých krúp, prechodne sa vyskytne aj prívalový dážď,“ pripomenul SHMÚ.

Meteorológovia upozorňujú na to, že situácia s podmienkami na vznik veľmi silných búrok bude v najbližších dňoch aj v okolitých štátoch, predovšetkým južne od nášho územia. „Ak sa chystáte alebo už dovolenkujete v južnej Európe a na juhu strednej Európy, najmä Balkán, severné Taliansko, Slovinsko a južné Rakúsko, odporúčame sledovať informácie o počasí a výstrahách od miestnych meteorologických služieb,“ uzavreli.