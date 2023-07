Muž dobodal v dodávke priateľku aj seba, cesta je uzavretá

Nitrianska polícia uzavrela cestu medzi mestskými časťami Kynek a Mlynárce. Na mieste zasahujú záchranári aj policajti, ktorí odkláňajú dopravu na Klokočinu.

Podľa informácií TASR mal v týchto miestach v dodávkovom vozidle muž dobodať najskôr svoju priateľku a následne aj seba. Polícia sa zatiaľ k prípadu nevyjadrila.

Ako informuje portál Noviny.sk, 39-ročný páchateľ mal dobodať 32-ročnú partnerku vo vozidle Transporter. Partner na mladú ženu zaútočil do oblasti tváre, krku a hrudníka. Žena vybehla z auta a volala o pomoc. Muž sa údajne bodol do oblasti brucha. Oboch previezli do nemocnice.

„Môžem potvrdiť zásah záchranárov, ktorých sme vyslali na pomoc dvom zraneným ľuďom. Po ošetrení ich oboch s viacerými bodnými poraneniami previezli do nemocnice,“ reagovala pre TASR hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) Alena Krčová.