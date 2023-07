Viac než tri štvrtiny obyvateľov Nemecka nie sú spokojné s vládou

Vyplýva to z prieskumu, ktorého výsledky v utorok zverejnila stanica RTL. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry DPA.

V prieskume, ktorý začiatkom júla uskutočnil inštitút Forsa, 77 percent z 1002 respondentov uviedlo, že so súčasnou vládou sú menej spokojní alebo vôbec nie sú spokojní. Vo februári 2022 - na začiatku pôsobenia koalície - to bolo 64 percent. Štatistická chyba prieskumu bola plus alebo mínus tri percentuálne body.

Nemecká trojkoalícia, ktorú tvoria sociálni demokrati (SPD) kancelára Olafa Scholza, Zelení a pro-podnikateľsky orientovaní slobodní demokrati (FDP), je pri moci od decembra 2021.

Preferencie podporovateľov jednotlivých strán boli v súlade s celkovými výsledkami prieskumu. S prácou koalície vyjadrilo nespokojnosť 52 percent voličov SPD, 55 percent Zelených a 71 percent voličov FDP.

Kľúčovou témou prieskumu bol kontroverzný nemecký zákon o vykurovaní, ktorý má zabezpečiť, aby aspoň 65 percent nových vykurovacích systémov využívalo energiu z obnoviteľných zdrojov. Koľko z toho bude vláda dotovať, je už mesiace predmetom vášnivých diskusií medzi obyvateľmi.

Nemecký najvyšší súd minulý týždeň tento zákon pozastavil, aby tak zákonodarcom zabránil v jeho príliš rýchlom schválení, čo je úder pre Scholzovu vládu.

Podľa prieskumu má 61 percent ľudí pocit, že otázka vykurovacieho zákona poukazuje na „neprofesionálne a chaotické“ vládnutie súčasnej koalície. Medzitým však 35 percent respondentov považovalo toto hodnotenie za prehnané.