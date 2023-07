The Washington Post píše o dlhej a neistej ceste Ukrajincov spod ruskej okupácie

Denník píše, ako Ukrajinka Rima Jaremenková počas šiestich dní prekonala 5000 kilometrov cez územie troch krajín s cieľom ujsť z mesta Olešky na Ruskom kontrolovanom území do niekoľko kilometrov vzdialeného Chersonu na druhom brehu rieky Dneper.

Jaremenkovej domov v Oleškách v júni zničili povodne po výbuchu Kachovskej vodnej nádrže. Rima a stovky ďalších obyvateľov postihnutých povodňami sa preto vydali na dlhú cestu cez kontrolné stanovištia a ruské územie smerom k hraniciam EÚ, píše The Washington Post.

Jediná cesta podľa slov týchto utečencov viedla cez Krym, ktorý Rusko anektovalo ešte v roku 2014. Ruské úrady a armáda však mnohým zabránili pokračovať v ceste. Ďalší zostali na okupovanom území pre obavy z možného rizika alebo z dôvodu rodinných väzieb.

Väčšina obyvateľov Olešiek pokračovala cez ruskú Rostovskú oblasť do Moskvy a odtiaľ k hraniciam s Lotyšskom alebo Litvou. Mnohí sa dostali až do Poľska, kde zostali v táboroch pre utečencov, alebo pokračovali v ceste na Ukrajinu.

Život v oblasti okolo Olešiek sa počas ruskej okupácie postupne zhoršil, uviedli niektorí z miestnych obyvateľov. Ruskí vojaci podľa nich kontrolovali doklady napríklad pri návšteve trhoviska.

Bývalý novinár označený ako Jurij podľa The Washington Post celé mesiace poskytoval ukrajinským silám informácie o pohybe ruskej armády. Neskôr zničil svoje novinárske dokumenty a zamestnal sa v Oleškách v prevádzke, ktorú často navštevovali ruskí vojaci.

Pred časom sa aj on rozhodol odísť do Chersonu. „Istým spôsobom je to absurdné,“ povedal a pripomenul, že cesta z Olešiek do Chersonu v minulosti trvala 20 minút. „Teraz sú to tri dni,“ dodal.