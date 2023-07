Erdogan a Michel sa dohodli na oživení vzťahov EÚ s Ankarou

Michel a Erdogan sa stretli v litovskom Vilniuse v predvečer summitu NATO, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

Michel na Twitteri označil stretnutie s tureckým lídrom za „dobré“ a dodal, že spoločne „preskúmali možnosti, ako znova dostať spoluprácu EÚ s Tureckom do popredia a oživiť naše vzťahy“.

Turecko je oficiálnym kandidátom na vstup do EÚ už od roku 2005, prístupové rozhovory sú však už dlho na mŕtvom bode.

Erdogan v pondelok dopoludnia nečakane podmienil podporu schválenia vstupu Švédska do NATO, ktoré Ankara dlho blokuje, opätovným otvorením rozhovorov o prijatí Turecka do Európskej únie. To viaceré štáty vrátane USA označili za dve nesúvisiace záležitosti.

Turecký prezident však následne prekvapivo súhlasil s tým, že žiadosť Švédska o vstup do NATO čoskoro predloží na schválenie tureckému parlamentu. Oznámil to večer generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg po tom, ako vo Vilniuse rokoval s Erdoganom aj švédskym premiérom Ulfom Kristerssonom.

Aj keď Erdogan napokon prisľúbil predloženie švédskej žiadosti na hlasovanie parlamentu a zaistenie jej ratifikácie, v jeho spoločnom vyhlásení s Kristerssonom a Stoltenbergom sa neuvádza, dokedy sa má táto ratifikácia uskutočniť, približuje DPA.

Švédsko si podalo prihlášku do NATO vlani spolu s Fínskom. Vstup Fínska do Aliancie umožnilo Turecko na jar tohto roka, avšak voči Švédsku opakovane vznášalo námietky, že poskytuje útočisko teroristom, predovšetkým kurdskej národnosti. Žiadosť Švédska o vstup do NATO okrem tureckého dosiaľ neschválil ani maďarský parlament.