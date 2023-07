Video: Takto sa dokáže žriebä hrať s loptou

Lopta je obvykle obľúbené hračka detí, psov a občas aj mačiek, no ako sa ukázalo, dokážu s ňou hrať aj kone. Dobre to ilustruje toto video natočené v meste New Richmond v americkom štáte Wisconsin. Autorka videa uviedla, že ich žriebä menom Reagan vždy žiari nadšením, keď mu dievča menom Kiera hodí veľkú loptu. Ako je vidieť na záberoch, je to rozhodne zábavný pohľad, akoby ste sledovali prerasteného psa s loptou.

Pozrite si tiež video: Muž si neuvedomil, že za ním stojí kôň

Nielenže si Reagan užíva beh za loptou a pohadzuje si ju vo vzduchu, autorka videa dodáva, že pri tom aj celkom intenzívne vypúšťa plyny. Mnohí komentujúci sa zhodli na tom, že ešte nikdy nevideli koňa, aby sa hral s loptou. Niektorí priznali, že by túto informáciu ocenili, keď ešte za mlada chovali kone. Ak by ste to však chceli skúšať, treba koňovi ponúknuť dostatočne veľkú a mäkkú loptu, aby ňou vedel manipulovať a neublížil si.

Video: Takto to vyzerá, keď sa kôň hrá s loptou