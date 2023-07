Na Ukrajine padlo podľa nezávislej ruskej analýzy už takmer 50.000 ruských vojakov

Vyplýva to z prvej nezávislej štatistickej analýzy, ktorú vykonali ruské opozičné médiá Mediazona a Meduza v spolupráci s vedcami z univerzity v nemeckom Tübingene.

Ruský režim zatiaľ oficiálne priznal len niečo vyše 6000 padlých vojakov. Z novej analýzy však vyplýva, že skutočné straty predstavujú zhruba osemnásobok tohto počtu, informuje TASR na základe správy agentúry AP.

Počet životov, ktoré si vyžiadala ruská invázia na Ukrajinu, predstavuje jedno z najprísnejšie strážených tajomstiev putinovského režimu. Tí, ktorí sa tieto straty snažia dokumentovať, sa v Rusku vystavujú hrozbe represií a trestného stíhania.

Autori analýzy vychádzali z oficiálnych ruských údajov o miere úmrtnosti a na základe nich odhadli, o koľko viac ruských mužov mladších 50 rokov zomrelo medzi februárom 2022 a májom 2023, než bolo obvyklé predchádzajúcich rokoch.

Ďalej skúmali fotografie padlých zverejnené na internetových sociálnych sieťach či zábery z cintorínov po celom Rusku, v čom im pomohla sieť dobrovoľníkov a ruská redakcia stanice BBC

Na základe uvedených fotografií sa im podarilo vybudovať databázu potvrdených bojových strát: do 7. júla tohto roku tak identifikovali celkovo 27.423 padlých ruských vojakov. Ide pritom len o tých mŕtvych, u ktorých sa podarilo zistiť totožnosť a ich smrť bola potvrdená z viacerých zdrojov.

Mediazona a Meduza ďalej spoločne skúmali záznamy o dedičských konaniach prebiehajúcich v Ruskej federácii. Podarilo sa im tak zistiť, že od začiatku vojny do 27. mája bol u mužov vo veku od 15 do 49 rokov započatých výrazne vyšší počet dedičských konaní: o približne 47.000 viac, než by sa v Rusku dalo očakávať na základe údajov z predchádzajúcich rokov.

„Odhad, ktorý sme v spolupráci s Meduzou pripravili, nám odhaľuje 'skryté' úmrtia, teda úmrtia, ktoré sa ruská vláda nutkavo a neúspešne snaží zatajiť,“ vyhlásil Dmitrij Treščanin, editor Mediazony.

Britské ministerstvo obrany vo februári tohto roku odhadlo, že počas prvého ruku vojny na Ukrajine prišlo o život približne 40.000 až 60.000 ruských vojakov. Tajný odhad americkej spravodajskej služby DIA, ktorý unikol do médií, stanovil počet ruských vojakov zabitých v prvom roku vojny na 35.000-43.000.

Biely dom v máji odhadol, že len od vlaňajšieho decembra padlo na Ukrajine viac než 20.000 Rusov, píše agentúra AP.