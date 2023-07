Kedy rozhodne neposielať e-mail? Najlepšie a najhoršie časy na odosielanie

Oslovenie, úvod, jadro, záver, pozdrav a podpis – túto základnú stavbu e-mailov pozná každý z nás. Málokto však rozmýšľa nad tým, kedy e-mail odoslať, aby sme získali čo najrýchlejšiu a najpriaznivejšiu odpoveď.

Nezáleží na tom, či ide o oficiálnu komunikáciu alebo dlhšie udržiavaný kontakt. To, kedy e-mail odošlete, je rovnako dôležité ako správny obsah. Kedy je ten najlepší čas?

Posielajte maily o desiatej doobeda

Viaceré výskumy z roku 2022 označujú za najlepší čas na odosielanie e-mailov desiatu hodinu doobeda. Tento údaj však treba považovať za premenlivý, pretože v priebehu rokov sa mení – napríklad počas pandémie COVID-19 bolo prijateľné posielať maily aj neskôr, keďže mnohí z nás komunikovali prevažne prostredníctvom elektroniky.

Desiata hodina doobeda je pre mailovú komunikáciu ideálna najmä preto, že väčšina ľudí sa v tom čase nachádza v práci. Okrem toho sú mnohí už po raňajkách a zároveň dosahujú najvyššiu mieru motivácie v rámci dňa. Vo všeobecnosti sa však odporúča pridržiavať ranných hodín, takže ak potrebujete vybaviť niečo súrne, nemusíte čakať vyslovene do desiatej.

K ďalším vhodným hodinám patrí aj 13:00 a 15:00. V prvom rade by ste sa mali snažiť o zastihnutie príjemcu za pracovným stolom, pričom rovnako dôležité je, aby bol najedený, a teda venoval maximálnu pozornosť povinnostiam.

Ktorý deň je najlepší?

Štatistika naznačuje, že niektoré dni sú na odosielanie mailov lepšie ako iné. V pondelky by ste to napríklad nemali riskovať, keďže pracovníci vo väčšine zamestnaní doháňajú to, čo zameškali cez víkend. V piatky sa zase na viacerých miestach skracuje pracovná doba. Najvhodnejšie dni na mailovú komunikáciu sú preto utorok, streda a štvrtok.

Na toto nezabúdajte

Mail môžete v zásade odoslať kedykoľvek – jeho výhodou je, že príjemca si ho prečíta v čase, ktorý sám uzná za najlepší. Na druhej strane počítajte aj s možnosťou, že naň môže celkom zabudnúť, a tak bude potrebné sa opäť pripomenúť.

V prípade medzištátnej komunikácie zvážte aj odlišné časové pásmo príjemcu.