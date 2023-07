Erdogan spája členstvo Švédska v NATO so vstupom Turecka do EÚ

„Otvorte najskôr cestu k vstupu Turecka do Európskej únie a potom my otvoríme cestu Švédsku, tak ako sme ju otvorili Fínsku,“ uviedol Erdogan pred odchodom na summit NATO v litovskom Vilniuse.

Dodal, že to isté povedal aj v nedeľu v telefonáte americkému prezidentovi Joeovi Bidenovi.

Turecko prvýkrát požiadalo o vstup do Európskeho hospodárskeho spoločenstva, predchodcu EÚ, v roku 1987. V roku 1999 sa stalo kandidátskou krajinou pre vstup do EÚ a v roku 2005 sa začali prístupové rokovania. Tie boli pozastavené v roku 2016 pre obavy Únie z porušovania ľudských práv v Turecku, vysvetľuje AFP.

„Rád by som poukázal na jednu skutočnosť. Turecko čaká pri vchodových dverách EÚ 50 rokov,“ vyhlásil turecký prezident. „Takmer všetci členovia NATO sú členmi EÚ. Teraz sa prihováram krajinám, ktoré spôsobujú, že Turecko čaká 50 rokov, a prihovorím sa im znovu vo Vilniuse.“

Švédsko spolu so susedným Fínskom upustilo v reakcii na inváziu Ruska na Ukrajinu od svojej dlhoročnej vojenskej neutrality. Obe krajine požiadali vlani o vstup do NATO. Fínsko do Aliancie vstúpilo začiatkom apríla tohto roka a stalo sa jej 31. členskou krajinou.

Švédsko na vstup do NATO potrebuje súhlas všetkých členských krajín. Okrem Turecka ho zatiaľ nedostalo ani od Maďarska.

V utorok sa vo Vilniuse začína dvojdňový summit NATO. Jednou z jeho tém má byť aj vstup Švédska do Aliancie.