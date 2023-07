V horúcich dňoch netreba zabúdať ani na voľne žijúce zvieratá. Takto im môžete pomôcť

Najmä v mestách majú veľký problém dostať sa k vode. Ježkom, veveričkám alebo vtákom, ktoré sa pohybujú na zemi, možno pomôcť plytkou miskou vody. Treba do nej vložiť pár kamienkov, aby z nej mohol vyliezť hmyz, ktorý sa potrebuje takisto napiť. TASR o tom informovala iniciatíva Zvierací ombudsman.

Pre iné druhy vtákov môžu ľudia zavesiť na konár napájačku alebo hlbšiu misku s kamienkami. „Vodu sa vždy snažte umiestniť do tieňa a nezabudnite ju pravidelne vymieňať, aby sa nestala zdrojom chorôb,“ podotkol Zvierací ombudsman.

V mestách sa možno počas horúcich dní stretnúť s mláďatami dážďovníkov, ktoré majú hniezda v dutinách najmä na panelákoch. Ak sa priestor s hniezdom príliš rozhorúči, mláďatá vyskakujú z hniezd ešte pred tým, ako vedia lietať a sú schopné samostatného života, opisuje iniciatíva. Tvrdí, že na rozdiel od iných vtákov ich rodičia mimo hniezda už nenájdu a nebudú sa o nich starať. „V takýchto prípadoch je potrebné kontaktovať Štátnu ochranu prírody SR alebo záchrannú stanicu a poradiť sa o ďalšom postupe,“ povedal ombudsman.

U voľne žijúcich zvierat nie je vždy jednoznačné, čo je príčina ich zhoršeného stavu. „Platí to hlavne v takýchto prípadoch, keď sa do záchrannej stanice dostanú dehydrované, zoslabnuté jedince bez evidentných zranení. Dôležité však je povedať, že vtáky by sa nemali nikdy napájať nasilu, majú dýchací otvor v zobáku na jazyku a neodbornou manipuláciou sa dajú veľmi ľahko zadusiť,“ skonštatovala Adriana Hološková zo Záchrannej stanice pre voľne žijúce živočíchy Brezová pod Bradlom. Dodala, že o radu treba vždy požiadať štátnych ochranárov alebo záchrannú stanicu.

Ľudia by si mali zabezpečiť podľa Zvieracieho ombudsmana vodné plochy, ktoré majú na záhradách. „Pre nedostatok zdrojov vody sa zvieratá snažia napiť aj z bazénov, sudov alebo krhiel. Všetky tieto miesta sa pre nich môžu stať pascou, z ktorej sa nevedia dostať von,“ uviedol. Zvieratám postačí aj doska ponorená do vody. V obchodoch sa však dajú kúpiť aj špeciálne plaváky, na ktoré vedia žaby, vtáky, ale aj hmyz vyliezť, dodala iniciatíva.