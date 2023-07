Do týchto krajín radšej s deťmi do troch rokov necestujte

V prípade cesty do trópov alebo subtrópov so staršími deťmi sa treba informovať o všetkých podmienkach v mieste budúceho pobytu. Apeluje na to zástupkyňa hlavného hygienika SR so zameraním na deti a mládež Jana Hamade.

„Podmienky vyhovujúce dospelým môžu byť pre deti nevhodné alebo zaťažujúce. Pred takouto plánovanou cestou sa poraďte s pediatrom, prípadne na oddeleniach pre cudzokrajné choroby pri fakultných nemocniciach v Bratislave, Martine, Banskej Bystrici a Košiciach,“ priblížila.

Ľudia by podľa nej mali pri voľbe dovolenky s malými deťmi dať prednosť primeranej dĺžke cesty za cieľovou destináciou, ubytovaniu v hoteli na dobrej úrovni a dostatočne dlhej príprave na cestu. „Na spríjemnenie cestovania vezmite so sebou dostatok hračiek, prípadne kníh,“ doplnila.

Pri cestovaní s malými deťmi sa treba podľa odborníčky vyvarovať dlhému pobytu na priamom slnku. „Uprednostnite ranné, skoré dopoludňajšie, respektíve neskoršie popoludňajšie hodiny s použitím vhodnej pokrývky hlavy dieťaťa - ideálne so šiltom na chránenie tváre pred priamym slnkom,“ odporučila. Apeluje tiež na použitie detských opaľovacích krémov.

Hamade pripomenula, že strava detí v lete by mala byť ľahká a pravidelná, s väčším prísunom ovocia a zeleniny. „Rýchlo sa kaziace potraviny do jedálnička dieťaťa odporúčame nezaraďovať vôbec,“ podotkla. Upozornila tiež na dôležitosť adekvátneho pitného režimu. „Vhodné sú vlažné tekutiny vo zvýšenom množstve vzhľadom na väčšiu stratu tekutín potením sa v teplom počasí, s preferenciou čistej pitnej vody, prípadne nesladených bylinkových čajov,“ ozrejmila.

Dieťa by malo mať podľa jej slov aj počas dovolenky dostatok spánku. „Zabezpečte mu príjemný denný aj nočný odpočinok v závislosti od jeho veku, v prostredí, ktoré nie je prehriate, nie je vystavené priamemu slnečnému žiareniu a nie je extrémne klimatizované,“ dodala.