Video: Pilot zaskočil cestujúcich zvláštnou požiadavkou. Nakoniec 19 pasažieri vystúpili

Let z letiska Arrecife na Lanzarote na letisko Johna Lennona v Liverpoole najskôr odložili pre hmotnosť lietadla a zlé poveternostné podmienky. Lietadlo malo vzlietnuť v stredu o 21:45, no zo španielskeho letiska odletelo až takmer o 23:30. Najskôr však muselo 19 pasažierov vystúpiť. Lietadlo nemohlo vzlietnuť, pretože bolo príliš ťažké.

Pri súčasných podmienkach nie je možné s lietadlom vzlietnuť, povedal cestujúcim pilot. „Teraz sa možno pýtate, čo sa stane ďalej, a to je to, čo som sem prišiel povedať. Hovoril som s naším operačným tímom a jeden spôsob, ako vyriešiť problém s ťažkým lietadlom, je trochu ho odľahčiť. Ak je to možné, rád by som požiadal až 20 dobrovoľníkov, aby sa rozhodli dnes večer neletieť do Liverpoolu.”

Prípadným dobrovoľníkom ponúkol od spoločnosti easyJet aj náhradu - 500 € pre každého cestujúceho, ktorý sa rozhodne neletieť.

Hoci bolo vo videu počuť hundrajúcich cestujúcich, hovorca spoločnosti podľa DailyMail pre Liverpool Echo potvrdil, že z lietadla sa dobrovoľne prihlásilo 19 pasažierov.

„Za týchto okolností ide o rutinné prevádzkové rozhodnutie a pre všetky letecké spoločnosti platia z bezpečnostných dôvodov obmedzenia hmotnosti. V prípade, že by let prekročil váhové limity, žiadame cestujúcich, aby dobrovoľne bezplatne prestúpili na neskorší let, čo sa aj stalo a dobrovoľníkom je poskytnutá kompenzácia v súlade s predpismi,” dodal hovorca.