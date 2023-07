Video: Vlasy ako princezná: Takto si vytvoríte účes ako Kate Middleton

41-ročná princezná z Walesu má jeden z najznámejších účesov. Dá sa však dosiahnuť aj bez návštevy salónu. Jej obvyklý účes pozostáva z voľných vĺn a je upravený do bočnej cestičky. Na vytvorenie účesu si vystačíte so žehličkou a po pár razoch vám to nebude trvať dlhšie ako 10 minút. Redaktorka portálu Express vytvorila video s presným postupom.

Takto si vytvoríte účes ako Kate Middleton

1. Vlasy si rozdeľte na dve časti, začnite spodnou časťou.

2. Uchopte časť vlasov a umiestnite žehličku ku korienkom.

3. Vlasy chyťte žehličkou diagonálne a tak, aby špička smerovala nadol. Otočte o jednu celú otáčku smerom od tváre a prejdite po celej dĺžke.

4. Pokračujte s ďalšími prameňmi vlasov, kým nenatočíte všetky.

5. Teraz prichádza najdôležitejšia časť. Aby ste dosiahli presné a voľné vlny, ktoré Kate nosí, musíte kučery vyčesať a použiť lak na vlasy, aby ich dlhšie udržal na mieste.

Dôležitá je aj starostlivosť

Podľa kaderníka celebrít Syda Hayesa sú vlasy princeznej Kate plné, lesklé a hladké. Ak chcete mať také aj vy, mali by ste vedieť, že kľúčová je príprava. Uistite sa, že ste si umyli vlasy šampónom vhodným pre váš typ vlasov a potom použite kondicionér. Raz týždenne si na vlasy naneste masku.