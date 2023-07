SaS plne podporuje prijatie odporúčaní v správe EK o právnom štáte na Slovensku

SaS poukazuje, že Komisia sa kladne postavila napríklad k zriadeniu Najvyššieho správneho súdu aj k novej právomoci vyvodzovať disciplinárnu zodpovednosť voči sudcom. „Zvýšenie dôvery v justíciu nenastane, kým ľudia neuveria, že máme fungujúce nástroje na jej očistu od korupcie. Preto bolo dôležité, aby boli súčasťou reformy justície aj nové opatrenia proti korupcii v systéme justície. Samozrejme, je veľmi dôležité zlepšovať aj podmienky na zvýšenie kvality práce sudcov,“ uviedla tímlíderka SaS pre spravodlivosť Mária Kolíková.

EK zároveň kritizuje dve opatrenia, ktoré podľa nej nie sú dostatočne vyvážené s ohľadom na nezávislosť justície. Jedným je zavedenie trestného činu ohýbania práva, ktoré spresňuje trestné skutky zneužitia právomoci sudcu. Druhým kritizovaným opatrením je odvolateľnosť člena súdnej rady. „Po riadnom vyhodnotení fungovania uvedených opatrení v praxi je možné ich primerane upraviť, aby splnili svoj cieľ a súčasne boli odstránené obavy komisie,“ povedal člen Rady pre obnovu dôvery v spravodlivosť a expert SaS pre legislatívu Alojz Baránik.

Stotožňuje sa aj s ďalším odporúčaním v boji proti korupcii, ktorý súvisí s reformou prokuratúry, osobitne čo sa týka zmeny paragrafu 363 Trestného poriadku. Súhlasí tiež s odporúčaním obmedziť právomoc generálneho prokurátora.

Jedným z ďalších odporúčaní EK je návrh pre oblasť legislatívneho procesu. V súlade s odporúčaním presadzuje strana lepšie pravidlá pre legislatívny proces tvorby zákonov a osobitne zmien ústavy, aby bola riadna diskusia s verejnosťou o zmenách, ktoré do nej priamo zasahujú. „Legislatívny proces by nemal plytko slúžiť len pre politický marketing, ale mal by svojím procesom sledovať verejný záujem, čo je možné dosiahnuť len riadnou verejnou diskusiou,“ vysvetlil člen rady Ondrej Dostál. Doplnil, že SaS plne podporuje aj ostatné odporúčané opatrenia, ktorých cieľom je ochrana slobody a plurality médií a účinný boj proti korupcii.

Európska komisia zverejnila v stredu štvrtú výročnú správu o právnom štáte, v ktorej mapuje stav v tejto oblasti v každej členskej krajine EÚ. Pre Slovensko vydala sedem odporúčaní. Až na posledné nadväzujú na jej vlaňajšie odporúčania, ktoré SR realizovala buď len čiastočne, alebo vôbec. Okrem iného sa v nej odporúča obmedzenie právomoci generálneho prokurátora rušiť rozhodnutia podriadených prokurátorov.