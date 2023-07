Fiala: Česká republika daruje Ukrajine útočné helikoptéry a muníciu

Aby mohol výcvik pilotov prebiehať aj priamo na Ukrajine, Česko jej poskytne letecké simulátory.

Fiala zároveň pripomenul, že ČR od začiatku vojny na Ukrajinu poslala 676 kusov ťažkej techniky a milióny kusov munície. Táto pomoc bude podľa jeho slov naďalej pokračovať. „Je obdivuhodné, ako statočne sa Ukrajina bráni barbarskému útoku Ruska. Som rád, že tejto statočnej obrane pomáhajú aj dodávky českej pomoci,“ dodal Fiala.

So Zelenským podľa jeho slov hovorili o konkrétnych projektoch spolupráce a zástupcovia príslušných ministerstiev podpísali aj rámcové memorandum o spolupráci v obrannom priemysle.

Fiala tiež zdôraznil, že ČR sa intenzívne zapojí do povojnovej obnovy Ukrajiny. „Nikto nevie, kedy vojna skončí. Ale som si istý, že sila a statočnosť ukrajinského ľudu nakoniec ruského agresora porazí,“ vyhlásil český premiér.

Prezident Zelenskyj sa opätovne poďakoval Česku za podporu, ČR podľa neho reaguje pružne a včas. Česko podľa neho rozumie potrebám ukrajinskej armády, ktoré sa týkajú predovšetkým delostreleckej munície a systémov protivzdušnej obrany. „Česká republika v žiadnom prípade neposkytuje vôbec menšiu pomoc než iné veľké európske štáty. A teraz to chcem zdôrazniť ešte raz,“ povedal ukrajinský prezident. Konštatoval však, že bez zbraní ďalekého dosahu je ťažké nielen útočiť, ale sa aj brániť.

Zelenskyj podľa vlastných slov rokoval s českým premiérom aj o spolupráci s africkými a ázijskými štátmi, pričom vyzdvihol ochotu ČR angažovať sa v tejto oblasti. Poďakoval aj za českú podporu ukrajinských snáh o vstup do NATO a EÚ.

Poradca pre národnú bezpečnosť Tomáš Pojar vo štvrtok vo vysielaní ČT24 uviedol, že by do konca roka mohla Česko navštíviť aj delegácia ukrajinského premiéra Denysa Šmyhaľa s kľúčovými ministrami. Dôvodom je podľa neho najmä to, že ČR má záujem o veľké zákazky pri povojnovej obnove Ukrajiny. Ako príklad uviedol obnovu železnice a metra v Kyjeve a v Charkove.

Ukrajinský prezident pricestoval do Prahy vo štvrtok večer. Ihneď po prílete zamieril na Pražský hrad, kde ho privítal prezident Petr Pavel. V piatok ho ešte čaká stretnutie s predsedami oboch komôr parlamentu Milošom Vystrčilom a Markétou Pekarovou Adamovou. Z úradu vlády najskôr zamieril na Národnú triedu, kde spoločne s Fialom položil kvety k pamätnej doske 17. novembra.