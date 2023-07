Zelenskyj potvrdil návštevu Prahy, stretne sa s Pavlom aj Fialom

Okrem prezidenta ČR Petra Pavla sa stretne aj s premiérom Petrom Fialom a predsedami oboch komôr parlamentu. Témou rokovaní bude vojenská podpora Ukrajiny či summit NATO vo Vilniuse, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

„Na rade je Praha. Budem rokovať s prezidentom Petrom Pavlom, premiérom Petrom Fialom, predsedami Senátu a Poslaneckej snemovne Milošom Vystrčilom a Markétou Pekárovou Adamovou, stretnem sa s členmi vlády, parlamentu a predstaviteľmi médií,“ priblížil program svojej návštevy v Česku ukrajinský prezident.

Spresnil, že okrem vojenskej podpory Ukrajiny či blížiacom sa summite NATO budú rokovať aj o európskej a euroatlantickej integrácii Ukrajiny, situácii okolo Záporožskej jadrovej elektrárne či o povojnovej obnove Ukrajiny.

Hovorca českého premiéra Václav Smolka na Twitteri uviedol, že Zelenskyj do Česka priletí českým vládnym špeciálom. „O 18.21 h vzlietol zo Sofie do Prahy vládny špeciál so vzácnou návštevou. (Volodymyr) Zelenskyj sa stretne aj s Petrom Fialom. Pôjde o ich prvé spoločné stretnutie v Prahe, predchádzajúce dve sa uskutočnili v Kyjeve,“ doplnil Smolka.

Ukrajinský prezident do Prahy mieri z bulharskej Sofie, kam pricestoval vo štvrtok dopoludnia na pozvanie novej vlády.