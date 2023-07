Ľudia s takýmto spánkovým režimom skôr zomierajú na nezdravé návyky

Riziko predčasnej smrti je preto u nich o 9 percent vyššie, ako u ľudí, ktorí vstávajú skoro ráno a sú aktívni cez deň. TASR informuje podľa denníka Independent.

Výskum vedcov z Helsinskej univerzity skúmal zdravotné údaje takmer 23.000 dvojčiat vo Fínsku. Výsledky nedávno publikovali vo vedeckom časopise Chronobiology International. V období rokov 1981 až 2018 vyhodnotili údaje 22 976 mužov a žien. Miery rizika úmrtnosti boli vypočítané na základe 8728 úmrtí.

Vedci sledovali vplyv chronotypu (prirodzený sklon človeka spať v určitom čase) na zdravie. Výsledky naznačujú, že vnútorné biologické hodiny nepriamo ovplyvnili aj úmrtnosť skúmaných ľudí. Nesúviselo to priamo s časom a množstvom spánku, ale s tým, že „sovy“ (ľudia aktívnejší v noci) v omnoho väčšej miere konzumovali tabak a alkohol.

Už predchádzajúce štúdie zistili, že „sovy“ majú vyššie riziko srdcovocievnych ochorení. Pribúdajú tiež dôkazy, že zdravie negatívne ovplyvňujú práca na nočné zmeny, dĺžka a kvalita spánku.

Účastníci výskumu si mali vybrať zo štyroch možných odpovedí: „Som jednoznačne ranný typ“, „Som do istej miery ranný typ“, „Som jasne večerný typ“ a „Som do istej miery večerný typ.“ Do úvahy sa bralo aj vzdelanie, denná konzumácia alkoholu, úroveň a dĺžka fajčenia, BMI a dĺžka spánku.

Z celkovej vzorky bolo ako „do istej miery“ večerný typ 7591 ľudí a 2 262 ako „jednoznačne“ večerný typ, zatiaľ čo pre ranné typy to boli „do istej miery“ 6354 a „jednoznačne“ 6769. Nočné „sovy“ tiež pili alebo fajčili viac ako ranné „vtáčatá“. „Jednoznačne“ večerné typy tiež spávali kratšie ako osem hodín.

Pravdepodobnosť úmrtia z akejkoľvek príčiny bola u jednoznačných „nočných sov“ o deväť percent vyššia v porovnaní s „rannými vtáčatami“. Úmrtia však spôsobilo najmä fajčenie a alkohol, nie samotný chronotyp.

„Už dlho vieme, že tí, ktorí uprednostňujú večerný život, sú s väčšou pravdepodobnosťou silnejší pijani, mávajú poruchu užívania alkoholu a tiež častejšie užívajú iné (návykové) látky vrátane tabaku,“ povedal pre CNN špecialista na spánkovú medicínu profesor Bhanu Prakash Kolla.