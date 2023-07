Toto je najhoršie miesto, kam môžete zavesiť mokrý uterák

Kam dávate mokré uteráky po tom, ako ste sa práve osprchovali? Expert na plesne upozorňuje verejnosť na miesto, kde by ste ich nikdy nemali nechávať a nie je to podlaha. Brian Karr je spoluzakladateľom spoločnosti We Inspect, ktorá vykonáva kontroly na prítomnosť plesní v interiéroch.

Prezradil, že mokré uteráky by ste nikdy nemali vešať vedľa steny zo sadrokartónu, ktorú nechráni obklad. "Sadrokartón je v podstate ako tvrdý papier, keď k nemu položíte vlhké či mokré uteráky, koledujete si o problém s plesňami," vysvetlil.

Problémy na povrchu stien si podľa neho môžete všimnúť, až keď bude neskoro: "Často sa stáva, že sa objavia škvrny alebo kvapkanie, ale potom sa vlhkosť vsiakne do sadrokartónu a nakoniec vám vznikne problém s plesňou."

Kam by ste teda mali zavesiť vlhké uteráky?

Brian navrhol prevesiť uteráky cez hornú časť sprchovej zásteny alebo na radiátor, kým nevyschnú. Zároveň však dodal, že aj zavesenie mokrých uterákov na dvere môže byť receptom na katastrofu. "Počkajte, kým uterák vyschne, a potom ho tam môžete zavesiť," povedal.