Ako sa zbaviť škodcov na rastlinách: Takto si vyrobíte účinný sprej

Ak si hmyz urobil z vašej záhrady otvorený bufet, mali by ste zvážiť použitie insekticídu. Našťastie nemusíte hneď bežať do obchodu a prírodný prostriedok proti škodcom si viete namiešať aj doma. Na sociálnych sieťach sa rozšíril recept, ktorý si pochvaľujú mnohí záhradkári. Patrí medzi ne aj Kia Jade, ktorá vysvetlila postup vo svojom videu. Podľa nej tento trik pomáha udržať rastliny zdravé aj napriek tomu, že ich objavil dotieravý hmyz.

„Všetky tieto ingrediencie budete mať k dispozícii vo svojej kuchyni a príprava vám zaberie menej ako dve minúty,“ uviedla Kia. Vo videu rozmiešala pol čajovej lyžičky prostriedku na umývanie riadu v 500 mililitroch vody. Potom pridala pol čajovej lyžičky sódy bikarbóny a jednu čajovú lyžičku rastlinného oleja. "Všetko to zmiešajte, vložte do fľaše s rozprašovačom a robí to zázraky," povedala Kia.

Sprej funguje tak, že zmes s olejom vlastne hmyz udusí. "Zabilo ich to do dvoch minút, doslova len odpadli z rastlín. Použila som to na mnoho rôznych rastlín, ktoré mám v záhrade, a zatiaľ to funguje naozaj dobre," povedala.

Používatelia TikToku sa v komentároch podelili o svoje vlastné triky na odpudzovanie škodcov. "Ja som rozomlela vaječné škrupiny na veľkosť piesku a posypala som nimi rastliny. Odvtedy žiadne problémy," napísala Lucy.

Madeleine Reeve navrhla, aby ste medzi rastliny vysadili kvety ako napríklad nechtík alebo kapucínky, aby ste prilákali užitočný hmyz, ktorý bude požierať chrobáky. "Používam zmes vody, čili oleja a prostriedku na umývanie riadu. Je bezpečná pre moje rastliny a nie je toxická. Funguje to!" uviedla ďalšia pestovateľka.