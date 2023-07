Muž napriek zákazu súdu bývalej partnerke nedal pokoj. Pred bitkou ju zachránil 6-ročný syn

Trenčiansky policajný vyšetrovateľ obvinil 34-ročného muža z prečinov nebezpečného elektronického obťažovania, nebezpečného vyhrážania a marenia výkonu úradného rozhodnutia. Smrťou sa vyhrážal svojej bývalej partnerke a porušil súdny zákaz priblížiť sa k nej. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová.

Súd mužovi trestným rozkazom zakázal ženu kontaktovať a nemohol sa k nej priblížiť na vzdialenosť menšiu ako päť metrov. Muž zákaz nerešpektoval.

„Ženu opakovane kontaktoval. Žiadal od nej, aby sa k nemu nasťahovala, vyhrážal sa jej, že inak už neuvidí svojho syna. Poškodená sa k mužovi nasťahovala. Odvtedy jej pravidelne telefonoval prostredníctvom mobilnej aplikácie a posielal SMS správy,“ priblížila hovorkyňa s tým, že žene sa mal smrťou vyhrážať aj počas spoločnej cesty autom.

Agresívne správanie muža vyvrcholilo počas ich spoločnej cesty z Popradu, kde sa s nimi vo vozidle nachádzal aj ich 6-ročný syn. Počas hádky ju chytil za zápästie a triasol ňou. Následne ju chytil za nohavice, ktoré jej roztrhol, na čo spadla zo sedadla. Žene mal povedať slová: "Zmlátim ťa tak, že ťa vlastná matka nespozná“.

Následne zašiel s vozidlom na poľnú cestu, kde zastavil a prikázal jej, aby vystúpila. Vystrašená žena si vonku so synom v náručí sadla na zem. Chlapček sa mal mamy zastať a svojmu otcovi povedať, že za toto ho prídu zobrať policajti. Na to sa muž ukľudnil a žene a synovi prikázal opäť sadnúť do auta, pričom spoločne prišli domov.

Poškodená požiadala o pomoc políciu. Policajti mužovi obmedzili osobnú slobodu a umiestnili ho v cele policajného zaistenia. Zároveň prokurátorovi podali podnet na väzobné stíhanie obvineného. O ďalšom osude obvineného rozhodne v najbližších hodinách súd.