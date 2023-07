Zápach v mikrovlnke: Takto sa zbavíte pachov behom 5 minút

Možno sa vám už stalo, že keď ste otvorili mikrovlnnú rúru, zasiahol vás nepríjemný zápach. Aj keď mikrovlnka nie je špinavá, často z nej môžete cítiť pachy z prihrievaného jedla. Na to, aby ste sa týchto pachov zbavili, nemusíte odznova drhnúť vnútro rúry. Shannon Morrison radí vytvoriť si účinnú zmes z troch bežných zložiek z vašej domácnosti, ktorá osvieži vašu mikrovlnnú rúru.

Vo videu zverejnenom na sociálnej sieti Shannon začala tým, že malú misku do polovice naplnila vodou. Potom ukázala, ako pridáva ocot, aby pomohla odstrániť nežiaduce pachy. Do zmesi pridala aj malé množstvo prostriedku na umývanie riadu. V ďalšom kroku vyžmýkala do misky polovicu starého citróna. Potom nakrájala zvyšok ovocia a pridala ho do zmesi v miske, ktorú následne vložila do mikrovlnnej rúry.

Nakoniec Shannon nastavila čas ohrievania na 5 minút a nechala zmes urobiť si svoju prácu. "Tak krásne to vonia," povedala Shannon vo videu, keď vyberala misku. Odporučila tiež po zohriatí vnútro spotrebiča utrieť.