Video: Diváci neveriacky krútia hlavami. Takýto krutý žart si nevesta od ženícha nezaslúžila

Mladomanželia, ktorí sa po spečatení svojho manželského sľubu rozhodli spoločne skočiť do bazéna, sa kvôli správaniu ženícha rýchlo stali internetovou senzáciou. Vo vode totiž nakoniec skončil len jeden z nich.

Video s miliónmi pozretí, ktoré bolo zverejnené na TikToku, zobrazuje moment, keď sa dvojica rozbehla smerom k bazénu. Nevesta bola pritom oblečená vo svadobných šatách a ženích v obleku.

Namiesto toho, aby spoločne skočili do vody, ženích na poslednú chvíľu svoju novú manželku pustil zo zovretia a nechal ju skočiť samotnú v čase, keď si to už nemohla rozmyslieť. Do bazéna tak nakoniec dopadla sama.

„Wow. Koniec manželstva,“ komentoval jeden z používateľov sociálnej siete. „Začiatok konca,“ poznamenal ďalší. V podobnom duchu sa niesla aj väčšina ostatných komentárov na sociálnej sieti.

Čo myslíte, išlo o príliš krutý žart?