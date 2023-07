3 spôsoby, ako okamžite zlepšiť výkon klimatizácie v aute

Moderné auto bez klimatizácie v dnešnej dobe už nekúpite. Pre motoristov je samozrejmosť, že keď si počas letných horúčav sadnú za volant, dočkajú sa príjemného chladivého vzduchu z ventilátora.

Údržbu klimatizácie však netreba podceniť. V prípade, že sa o ňu pravidelne nestaráte, jedného dňa na vás môže zavanúť len jemný vánok alebo klíma úplne prestane fungovať. V takýchto prípadoch našťastie existujú hneď tri riešenia, ako znovu nakopnúť chod chladiaceho systému.

Vymeňte vzduchový filter

Vzduchový filter slúži na to, aby zadržiaval čiastočky špiny, prachu, peľu a iných nečistôt a zabránil im v prieniku do ventilátorov. Po čase sa však na ňom tieto nečistoty hromadia, čo má za následok čiastočné alebo úplné blokovanie prieduchov. Filter by ste preto mali kontrolovať ideálne pred každou sezónou.

Vypustite horúci vzduch

Klimatizácii po zapnutí trvá asi 20 sekúnd, kým sa celkom rozbehne. Pre maximálny komfort ju preto zapnite hneď po nasadnutí a zároveň otvorte okná na aute. Počkajte aspoň 20 sekúnd, kým studený vzduch z ventilátorov vyfúkne ten nahromadený horúci z auta a potom zavrite okná.

Nestavte najnižšiu teplotu

Vzduch v chladiacom systéme sa po spustení klimatizácie bežne ochladzuje na asi tri stupne Celzia. Ak stočíte koliesko smerom k vyššej teplote, systém tým prinútite opäť ho zohriať, čím ho zbytočne zaťažíte a miniete palivo.