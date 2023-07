Video: Toto sa deje s použitými hotelovými mydlami

Hoci si niektorí pri odchode z hotela prepašujú domov mydlo, väčšina hostí za sebou zanechá v hotelovej izbe čiastočne spotrebované kúsky mydla. Čo sa s týmto mydlovým odpadom potom deje?

Video od Science Insider vás dostane do zákulisia jednej z recyklačných tovární na mydlo Clean the World. Ukazuje sa, že použité mydlá sa rozbijú, dezinfikujú a následne sa z nich vyrábajú nové mydlá. Nemusia tak skončiť ako odpad v koši.

Proces začína tým, že použité kúsky umiestnia do stroja, ktorý ich nastrúha a odstráni z nich všetky nečistoty a vlasy. Stroj potom vytlačí vlákna, ktoré sa následne zahrejú a zmiešajú s vodou. Aby sa zničili baktérie, tak mydlo prechádza procesom bielenia. Dezinfikovaná dávka potom putuje do iného stroja, kde sa vytvaruje do podoby nových jednotlivých kusov mydla.