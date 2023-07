Ministerstvo dopravy chce, aby sa na R1 pri Seredi dočasne jazdilo zadarmo

Ako doplnil, konkrétne ide o časť od prípojky Sládkovičovo po prípojku Dolná Streda. Motoristi prechádzajúci týmto úsekom tak nebudú musieť mať platnú diaľničnú známku. Zmenu ešte musí odsúhlasiť polícia.

„Chceme vyjsť v ústrety občanom, ktorým uzavretý most výrazne skomplikoval život. Verím, že táto dočasná výnimka by prispela k zlepšeniu dopravnej situácie počas úplnej uzávery mosta nielen v Seredi, ale aj v okolí,“ uviedol minister dopravy Pavol Lančarič.

Ministerstvo dopravy SR, respektíve Národná diaľničná spoločnosť, musia teraz o stanovisko požiadať Prezídium Policajného zboru. „Zo zákona má polícia na vyjadrenie 30 dní, urobíme však všetko pre to, aby poslali stanovisko čo najskôr. Samozrejme, veríme, že bude súhlasné,“ doplnil štátny tajomník ministerstva Jaroslav Kmeť.

Most v Seredi uzavrela Slovenská správa ciest z dôvodu jeho havarijného stavu. Prejazd cez rýchlostnú cestu R1 by súčasné obchádzkové trasy skrátil približne o polovicu. „Zo spoplatnenia by bol dočasne vyňatý úsek R1 od prípojky Sládkovičovo, križovatka diaľnice R1 a cesty I/62, po prípojku Dolná Streda, križovatka diaľnice R1 a cesta I/35, resp. II/507,“ informoval Petro.