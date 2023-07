Demokrati: Odvolanie Kollára by vyslalo signál, že násilie je neakceptovateľné

Odvolanie Borisa Kollára (Sme rodina) z postu predsedu Národnej rady (NR) SR by vyslalo do spoločnosti signál, že násilie je neakceptovateľné. Na tlačovej konferencii to uviedla volebná líderka mimoparlamentnej strany Demokrati Andrea Letanovská.

„Ženy sa nikdy nebijú. Žiadne násilie nie je pre nás akceptovateľné. Myslíme si, že odvolanie Borisa Kollára z postu predsedu parlamentu je tým správnym symbolom a tým signálom, ktorý chceme vyslať dnes všetkým obetiam týrania a násilia," povedala Letanovská. Násilie sa podľa predsedu strany Eduarda Hegera neodstraňuje ďalším násilím. Nezaradená poslankyňa parlamentu Anna Mierna vyzvala ľudí, aby pozorne sledovali, ktorí poslanci sa budú prezentovať a odsúhlasia program schôdze. Na odvolanie šéfa parlamentu vyzvalo poslancov aj mimoparlamentné hnutie Progresívne Slovensko (PS). „Spoločnosti potrebujeme vyslať jasný signál, že násilie sa netoleruje za žiadnych okolností, obzvlášť keď ide o vysokopostaveného politika," poznamenal predseda PS Michal Šimečka. Slovensko podľa neho nemôže reprezentovať človek, ktorý otvorene hovorí, že použiť násilie voči žene je za istých okolností v poriadku, a že by to spravil znova. Za dôležité považuje aj nezávislé vyšetrenie podozrenia zo zneužitia štátnej moci na sledovanie Kollárovej partnerky. Na hlasovanie za odvolanie Kollára vyzvala poslancov aj mimoparlamentná SNS. Apelovala na Smer-SD a Hlas-SD, aby ich poslanci odvolanie podporili. Prejavy akéhokoľvek násilia odsúdili aj mimoparlamentné politické strany združené na spoločnej kandidátke Maďarské fórum, Občianski demokrati Slovenska, Za regióny, Rómska koalícia, Demokratická strana. Postoj k problematike môžu podľa nich poslanci vyjadriť v hlasovaní. Mimoriadna schôdza k odvolávaniu Kollára z funkcie sa má začať v utorok. Iniciovali ju nezaradení poslanci okolo Eduarda Hegera pre kauzu fyzického napadnutia bývalej Kollárovej partnerky. Šéf parlamentu priznal, že ju pred 12 rokmi udrel po tom, ako ohrozila ich dieťa. Odmietol jej ďalšie obvinenia, vidí za nimi kampaň na jeho očiernenie. Šéfa parlamentu vyzvali na odstúpenie viaceré strany.