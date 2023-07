Maďarská opozícia k novému zákonu: Vrcholí deštrukcia Fideszu v oblasti školstva

Po prijatí zákona to v pléne vyhlásil poslanec opozičnej strany Párbeszéd Tamás Mellár, informuje spravodajca TASR v Budapešti s odvolaním sa na server atv.hu.

Od roku 2010 sa podľa Mellára v oblasti školstva objavujú problémy, akými sú drastické znižovanie zdrojov, znárodňovanie obecných škôl, nútená centralizácia, systematické odstraňovanie autonómie učiteľov a žiakov, potláčanie fungovania odborových organizácií či zrušenie štatútu štátnych zamestnancov v prípade učiteľov.

Štátny tajomník ministerstva vnútra Bence Rétvári v reakcii na slová opozičného poslanca povedal, že politik, ktorého volebná kampaň bola financovaná zo zahraničia, by nemal nikoho poučovať v téme slobody, pretože sa dobrovoľne prihlásil k tomu, aby sa maďarský národ stal služobníkom iných národov.

Z návrhov opozície podľa Rétváriho vyplýva, že v prípade návratu k moci by pokračovala tam, kde v roku 2010 skončila. „Zavreli by málotriedne školy, prepustili by tamojších učiteľov..., útočili by na cirkevné školy a namiesto vlasteneckých osnov by zaviedli rodové osnovy,“ povedal štátny tajomník.

Poslanci maďarského parlamentu z vládneho bloku Fidesz-KDNP schválili v utorok návrh zákona o štatúte pedagógov, ktorý bol predložený pod názvom Nový kariérny postup učiteľov. Proti zákonu dlhodobo protestovali učitelia, žiaci i viaceré občianske združenia.

Učitelia od vlaňajšieho januára protestovali proti situácii vo verejnom školstve v Maďarsku a na ostatných demonštráciách požadovali aj stiahnutie návrhu zákona, ktorý podľa nich obmedzuje slobodu prejavu a pracovné práva pedagógov vrátane ich práva na štrajk.