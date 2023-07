Tento trik s burinou navráti vašim rastlinám stratené živiny

Nepríjemná burina nielenže kazí vzhľad vašej záhrady, ale má za následok aj chradnutie rastlín, o ktoré sa staráte. No aj burina, ktorá kradne živiny vašim rastlinám, môže mať ešte svoje využitie. Profesionálna záhradníčka prezradila trik s burinou, ktorý prospieva rastlinám aj prostrediu. Dokážete pomocou neho navrátiť rastlinám živiny, ktoré potrebujú na zdravý rast.

Kia Jade na sociálnej sieti povedala divákom o tipe na odstraňovanie buriny, ktorý sa dozvedela od iného používateľa TikToku. Trik zásadným spôsobom ovplyvnil jej záhradu. Vo videu ukázala, ako vytrháva burinu z rôznych miest na svojom dvore. Burinu našla medzi rastlinami v kvetináčoch, v zemine medzi dlažbou a našla aj náhodne vykukujúce lístky medzi mulčovacou kôrou.

"Keď budete odstraňovať burinu zo záhrady, pozbierajte všetky listy, dajte ich do nádoby, naplňte ju vodou a nechajte to tak asi týždeň," poradila vo videu. Ďalej uviedla, že to robí z niekoľkých dôvodov. Vysvetlila, že sa tým zbavuje buriny, a čo je najdôležitejšie, zoberie si naspäť živiny, ktoré burina kradla a dodá ich späť do vody. "Túto vodu použite na zalievanie záhrady ako zvyčajne," poradila Kia Jade.

Povedala, že je to podobné ako s hnojivom v tom zmysle, že voda z burín vracia živiny späť rastlinám. Autorka videa uviedla, že tento trik zmenil spôsob, akým pleje svoju záhradu. Mnohí komentujúci jej poďakovali za tento tip na ozdravný burinový čaj pre rastliny.