Košová metóda zmení spôsob, akým pestujete zemiaky

Skúsená záhradníčka prezradila jednoduchý trik na pestovanie zemiakov. Carissa na sociálnej sieti uviedla, že jej metóda je tak pohodlná, že ju bude využívať už asi navždy. Vo videu na TikToku povedala, že je priam posadnutá pestovaním zemiakov v koši na bielizeň. Ako ukázala, začne tým, že plastový kôš na čistú bielizeň vystelie hnedým papierom, aby zabránila vypadávaniu zeminy. Je možné použiť aj kartón. Potom do koša prihodila trochu kompostu ako prvú vrstvu.

"Vezmite si zemiaky, ktoré máte vopred naklíčené, tie tam strčte," povedala Carissa, pričom odporučila zemiaky rozpoliť, aby ste čo najviac naklíčených častí vtlačili do zeminy. Do koša dala 5 zemiakov a potom pridala ďalšiu vrstvu kompostu, aby mali dobrý základ, a umiestnila kôš na slnečné miesto. Záhradníčka ho potom zaliala vodou a keď zemiaky vyklíčili, pokryla kôš slamou. Carissa poznamenala, že ak by klíčky začali vyčnievať cez kôš, treba ich zastrčiť, aby zemiaky nerástli nesprávnym smerom.

Táto metóda si získala množstvo fanúšikov, pričom viacerí uviedli, že sa im v koši podarilo zdvojnásobiť úrodu. Iní vyskúšali aj pozmenené metódy s kartónovou krabicou a mulčom, čo funguje rovnako dobre.