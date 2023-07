Veľvyslankyňa USA v Rusku navštívila vo väzení novinára WSJ Gershkovicha

Americká veľvyslankyňa v Rusku Lynne Tracyová sa stretla s Gershkovichom vo väznici Lefortovo v Moskve. Ide pritom len o jej druhú takúto návštevu od jeho zadržania 29. marca.

„Veľvyslankyňa Tracyová hlási, že Gershkovich je zdravý a zostáva silný aj napriek okolnostiam,“ uviedol hovorca amerického ministerstva zahraničný vecí.

Tracyová sa predtým naposledy s väzneným novinárov stretla 17. apríla. Rusko odvtedy zamietalo žiadosti Spojených štátov na ďalšie návštevy, čím podľa Washingtonu porušovalo protokol.

Rusko pritom podľa AFP naznačilo, že išlo o odvetný krok za to, že Spojené štáty nevydali víza pre ruských novinárov, ktorí mali v apríli sprevádzať ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova na ceste do OSN v New Yorku.

Novinár denníka The Wall Street Journal (WSJ) Gershkovich je prvým americkým novinárom zatknutým a obvineným zo špionáže v Rusku od čias Sovietskeho zväzu, k čomu prišlo po výraznom zhoršení rusko-amerických vzťahov súvisiacom s vojnou na Ukrajine. Spojené štáty a WSJ pritom rázne odmietajú, že by bol Gershkovich špiónom.

Americký rezort diplomacie uviedol, že bude ďalej tlačiť na prepustenie Gershkovicha a kým k nemu nepríde, tak aj na stály konzulárny prístup k nemu.

Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken minulý týždeň vyjadril znepokojenie nad tým, že Rusko zamieta konzulárny prístup ku Gershkovichovi, a uviedol, že Spojené štáty naň naliehajú „doslova každý deň“.

„Zároveň ďalej objavujeme spôsoby, ako ho priviesť domov,“ rovnako ako aj bývalého príslušníka americkej námornej pechoty Paula Whelana väzneného v Rusku už štyri roky, povedal Blinken.

Hoci Washington a Moskva obmedzili od začiatku invázie na Ukrajinu vlani vo februári kontakty, podarilo sa im odvtedy zorganizovať už dve výmeny väzňov, pripomína AFP.