Jediná ruská lietadlová loď sa možno vráti po oprave do služby koncom roka 2024

Auto vrazilo do reštaurácie plnej ľudí, do nemocníc previezli 14 zranených

VČERA - 12:09 Zahraničné

Do reštaurácie plnej ľudí v americkom štáte New Hampshire vrazilo auto a zranilo desiatky ľudí. V pondelok to uviedli miestne záchranné zložky, informuje agentúra AP.